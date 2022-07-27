Через те, що на кухні завжди кипить робота, рушники, які так знаходяться, беруть на себе серйозний удар – і, як наслідок, дуже швидко забруднюються.

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Щоб відіпрати плями на рушниках та повернути їх у нормальну кондицію, можна використати мікрохвильову піч.

На диво, такий базовий прилад, який легко підігріває їжу за лічені хвилини, за той самий час може і відіпрати кухонні рушнички. Мікрохвильова пічка може впоратися з різними типами забруднень, включно зі старими плямами.

Як попрати рушники в мікрохвильовці / Фото pulse

При цьому "прання" в мікрохвильовці не пошкоджує тканинну структуру рушників, не змінює та не розтягує волокно.

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Як попрати рушники в мікрохвильовці

Замочіть рушники у гарячій воді та натріть їх господарським милом. Якщо ваші рушники білі, можна використати відбілююче господарське мило.

Складіть намилені рушники у поліетиленовий пакет. На один пакетик треба класти не більше 3 рушників. Зав'язувати поліетиленовий пакет не потрібно.

Покладіть пакет з рушниками у мікрохвильову піч та виставте таймер на 3 хвилини. Мікрохвильовка має працювати на середній потужності.

Після цього відкрийте мікрохвильовку та дайте рушникам вистигнути;

Повторіть процедуру, виставивши мікрохвильовку ще на 3 хвилини.

Дайте рушникам остигнути та прополощіть їх у проточній воді.

Зверніть увагу! Перед таким очищенням варто протерти мікрохвильовку від забруднень жиром та іншими залишками їжі. В кращому випадку рушники будуть просто неприємно пахнути, а в гіршому – ще більше забрудняться. тож перед "пранням" треба очистити стінки печі.