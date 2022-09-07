Залишки від їжі, жир та бруд осідає на стінках мікрохвильовки, що може вплинути не лише на її зовнішній вигляд, але і на ефективність її роботи, повідомляє 24 канал.

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Та чистити мікрохвильовку – не так страшно, як здається. 5 простих способів зможуть зробити прибирання швидшим та легшим.

Очищення водою

За допомогою води можна позбутися легких забруднень на стінках та просто прибрати зволожений бруд. Для того, щоб помити мікрохвильовку водою, треба:

Налити воду в миску;

Поставити у мікрохвильовку;

Увімкнути прилад на максимальну потужність та поставити таймер на 10 – 15 хвилин;

Зачекати кілька хвилин після вимкнення, щоб мікрохвильовка трохи остигла;

Дістати миску та витерти розм'яклий бруд зі стінок ганчіркою, губкою чи паперовим рушником.

Методи очищення мікрохвильовки / Фото Корисні Поради

Прибирання содою

Сода може легко вивести забруднення та не залишає специфічних запахів, абсорбуючи амбре всередині мікрохвильовки. Щоб очистити прилад, потрібно:

Змішати 2 – 3 столові ложки соди у 2 склянках води, налити суміш у миску;

Увімкнути мікрохвильовку на повну потужність, попередньо поставивши туди розчин. Прилад має працювати 10 – 15 хвилин;

Зачекати кілька хвилин та витерти забруднення.

Методи очищення мікрохвильовки / Фото Getty Images

Лимонна кислота

Універсальний очисник, який містить кислоти, підходить і для мікрохвильовок. Лимонна кислота може впоратися навіть із сильними забрудненнями. Щоб скористатися таким методом, необхідно:

Налити у миску води;

Вичавити у воду сік 1 лимона;

Порізати цитрус та покласти у воду;

Поставити прилад на максимальну потужність та поставити таймер на 10 хвилин;

Трохи зачекати, а потім дістати миску та протерти мікрохвильовку ганчіркою.

Методи очищення мікрохвильовки / Фото Getty Images

Можна використовувати і чисту лимонну кислоту. Замість 1 лимона у воду можна додати 1 – 2 столові ложки лимонної кислоти, та зробити все те саме, що й у попередньому методі.

Очищення оцтом

Від жирних патьоків та небажаної масності допоможе оцет. Для очищення таким методом треба: