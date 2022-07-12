Мікрохвильовку вважають універсальною пічкою, яка за допомогою спеціальних хвиль може підігріти продукти чи страви. Та не все продукти добре реагують на мікрохвильовку – багато з них може зіпсуватися та навіть пошкодити мікрохвильову піч.

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Продукти, які не можна гріти в мікрохвильовці

Яйця

Яйця категорично не можна гріти чи готувати у мікрохвильовій печі – білки та протеїни не дуже вдало реагують на хвилі пічки та вивільняють токсини, які можуть загрожувати здоров’ю людини. Крім того, яйця можуть вибухнути – як у мікрохвильовці, так і поза нею.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Зелень

Будь-яку свіжу зелень не можна гріти у мікрохвильовці насамперед через те, що усі корисні компоненти цього продукту буде втрачено. Також, гріючи зелень у печі, людина ризикує отримати велику кількість нітратів від грітої зелені та заробити отруєння чи розлад шлунку.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Броколі

Цей овоч, так само як і зелень, втрачає колосальну кількість корисних речовин, вітамінів та мікроелементів – людина, яка споживає розігріте в мікрохвильовці броколі, отримує лише 3% поживних речовин, які до того містилися в овочі.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Молочні продукти

Під дією мікрохвильового опромінення молоко втрачає корисні біфідобактерії, які необхідні для травлення. Людина, яка п’є розігріте молоко, може отримати розлад шлунку – і не тільки тому, що молоко полишилося без біфідобактерій, а ще й тому, що в мікрохвильовці вся молочна продукція згортається та скисає.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

М’ясо та птиця

Білкові продукти – свинину, яловичину, курку й інше м’ясо не варто розігрівати у мікрохвильовці. Структура м’яса змінюється, і в продукті підвищується кількість канцерогенів, які згубно впливають на людський організм. Так людина, яка їсть розігріте м’ясо з мікрохвильовки, може отримати розлад шлунку.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Картопля

Після того, як картопля опиняється в мікрохвильовці, вона буде набагато важче засвоюватися організмом. Через те, що крохмаль в картоплі під впливом хвиль пічки розпадається, він призводить до накопичення жирів в організмі. Тож гріти картоплю в мікрохвильовці не рекомендують.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Гострий перець

Під час нагрівання у мікрохвильовці гострий перець випаровує свою пекучу речовину, яка буде концентруватися всередині мікрохвильовки. Тож людина, яка відкриє мікрохвильовку, імовірно, може отримати опік дихальних шляхів.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Виноград

Виноград вже став зіркою відео, на яких люди ламають мікрохвильовки за допомогою однієї ягоди. Річ у тім, що шкірка винограду має речовини, які відбивають хвилі пічки – відтак, отримуючи неочікувану дозу мікрохвиль, піч ламається або загоряється.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Який посуд не можна ставити у мікрохвильовку

Металевий посуд

Металеві чашки, миски, банки з консервами чи тарілки з металевим напиленням можуть стати останнім посудом, який розігріє ваша мікрохвильовка – такі вироби іскрять при взаємодії з хвилями та можуть спричинити загоряння всередині мікрохвильовки.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Пластик

Будь-що, що виготовлене з пластику – пакети, одноразові та багаторазові ланч-бокси, пластикові чашки, тарілки та інше виділяють шкідливі канцерогени. Крім того, пластикові вироби можуть легко розплавитися, зіпсувавши не тільки ваш обід, але і мікрохвильовку.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Фольга

Ще одна зірка інтернету – кулька з фольги, яка нищить будь-яку мікрохвильовку. Як і виноград, фольга відбиває хвилі печі та спрямовує їх на стінки мікрохвильовки. Відтак майже у 100% випадків фольга спричинить загоряння в мікрохвильовій печі.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash

Кришталь

У мікрохвильовці категорично не можна гріти щось у кришталевому посуді. Причина в тому, що в складі кришталю містяться метали, які можуть припинити роботу мікрохвильовки назавжди.

Що не можна класти в мікрохвильовку / Фото Unsplash