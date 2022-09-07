Остатки от еды, жир и грязь оседают на стенках микроволновки, что может повлиять не только на ее внешний вид, но и на эффективность ее работы, сообщает 24 канал.
Читайте также Осторожно, опасно: что нельзя греть в микроволновке
Но чистить микроволновку – не так страшно, как кажется. 5 простых способов смогут сделать уборку более быстрой и легкой.
Очистка водой
С помощью воды можно избавиться от легких загрязнений на стенках и просто убрать увлажненную грязь. Для того, чтобы помыть микроволновку водой, надо:
- Налить воду в миску;
- Поставить в микроволновку;
- Включить прибор на максимальную мощность и установить таймер на 10 – 15 минут;
- Подождите несколько минут после выключения, чтобы микроволновка немного остыла;
- Достать миску и вытереть размякшую грязь со стенок тряпкой, губкой или бумажным полотенцем.
Методы очистки микроволновки / Фото Полезные Советы
Очистка содой
Сода может легко вывести загрязнение и не оставляет специфических запахов, абсорбируя амбре внутри микроволновки. Чтобы очистить прибор, нужно:
- Смешать 2 – 3 столовых ложки соды в 2 стаканах воды, налить смесь в миску;
- Включить микроволновку на полную мощность, предварительно поставив туда раствор. Прибор должен работать 10 – 15 минут;
- Подождать несколько минут и вытереть загрязнение.
Методы очистки микроволновки / Фото Getty Images
Лимонная кислота
Универсальный очиститель, содержащий кислоты, подходит и для микроволновок. Лимонная кислота может справиться даже с сильными загрязнениями. Чтобы воспользоваться таким методом, необходимо:
- Налить в миску воды;
- Выжать в воду сок 1 лимона;
- Порезать цитрус и положить в воду;
- Поставить устройство на максимальную мощность и поставить таймер на 10 минут;
- Немного подождать, а затем достать миску и протереть микроволновку тряпкой.
Методы очистки микроволновки / Фото Getty Images
Можно использовать и чистую лимонную кислоту. Вместо 1 лимона в воду можно добавить 1 – 2 столовые ложки лимонной кислоты и сделать все то же, что и в предыдущем методе.
Очистка уксусом
От жирных подтеков и нежелательной масности поможет уксус. Для очищения таким методом нужно:
- Открыть окно для проветривания;
- Размешать воду и уксус в равных пропорциях;
- Поставить миску с раствором в микроволновку и включить на 10-15 минут на полной мощности.
- Подождать несколько минут и смыть размягченный жир губкой.