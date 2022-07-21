На витяжці, яку довго не чистили, накопичуються канцерогени, які містяться в застарілому жирі та нагарі, тож цей кухонний прилад необхідно чистити регулярно.

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Щоб ефективно відмити витяжку, спочатку треба її розібрати. Зніміть решітку, яка закриває повітряні фільтри та відкрийте якомога більше доступу до стінок та труби витяжки.

Після цього можна приступати до очищення – і тут на допомогу прийдуть народні методи та продукти, які є кожному домі.

Мильний розчин

Для того, щоб очистити витяжку таким способом, потрібні лише господарське мило та вода.

Розчиніть господарське мило у теплій воді.

Залийте розчином ванну чи велику посудину, в яку вмістяться сітки від витяжки.

Покладіть сітки у розчин та залиште на певний час.

Потім облийте сітки у розчині окропом та зачекайте ще трохи, щоб вода остигла.

Протріть сітки губкою, промийте проточною водою та висуште.

Чим очистити витяжку / Фото Unsplash

Господарське мило можна застосувати й інакшим шляхом – натерти сітку чи решітку розм'якшеним милом та покласти її в гарячу воду. Залиште сітки на пів години, а потім протріть решітки жорсткою щіткою чи губкою.

Сода

Від застарілих плям жиру може допомогти сода.

Знайдіть велику місткість, яку можна буде поставити на вогонь та покласти в неї сітки чи решітки витяжки.

Налийте води та додайте соду.

Поставте розчин на вогонь та покладіть до нього забруднені деталі.

Кип'ятіть решітки приблизно пів години, а потім зачекайте, як вода охолоне.

Після цього вийміть з води сітки та решітки, прополощіть водою та висушіть.

Чим очистити витяжку / Фото Getty Images

Лимонна кислота

Сік лимона чи концентрована лимонна кислота також можуть впоратися із забрудненнями витяжки.

Розведіть лимонну кислоту у воді. Води треба давати якомога менше, проте варто слідкувати, щоб гранули розчинились;

Найкраще для очистки підходять свіжий лимонний сік;

Нанесіть лимонну кислоту на сітку чи решітку;

Залиште суміш на деталях на кілька хвилин;

Прополощіть деталі та витріть їх насухо

Чим очистити витяжку / Фото depositphotos

Оцет

Як і лимонну кислоту, оцет необхідно нанести на поверхню сітки чи решітки та залишити на певний час. Після цього деталі треба прополоскати та висушити.

Зверніть увагу! Для такої процедури підійде концентрований оцет, тож при нанесенні його на стінки треба бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.

Чим очистити витяжку / Фото Unsplash