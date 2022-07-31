Нержавеющие столовые приборы могут служить десятилетиями, но имеют один недостаток – они постоянно загрязняются накипью от воды и налетом от еды.

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Некоторые моющие средства оставляют после себя неэстетические пятна и налет. Поэтому очистить вилки и ложки можно с помощью 3 простых продуктов, которые не токсичны и легко очистят накипь:

Сода;

соль;

И вода.

Секрет блеска нержавейки прост – чтобы приборы снова блистали как новые, их нужно прокипятить в специальной смеси.



Как очистить ложки и вилки от накипи / Фото Unsplash

Как очистить нержавейку

Залейте в кастрюлю 2 литра воды;

Добавьте в воду 2 столовых ложки пищевой соды и поваренной соли. Тщательно перемешивайте, параллельно нагревая воду;

Положите в разогретую смесь столовые приборы и кипятите их примерно пол часа;

Затем дайте приборам остыть и промойте их проточной водой;

Тщательно протрите ложки, вилки и ножи, чтобы на них не осталось влаги.



Как очистить ложки и вилки от накипи / Фото Unsplash

Такой способ эффективно уносит налет и возвращает блеск и сияние вашим столовым приборам.