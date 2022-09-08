24 канал выяснил, как можно очистить жемчуг в домашних условиях с помощью неожиданных продуктов. Эти средства не повредят перламутровую поверхность и вернут природное сияние украшению.
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Мыльный раствор
Для того чтобы очистить жемчуг, понадобится детское мыло.
- Разведите мыло с водой и взбейте пену;
- Возьмите сухую салфетку и положите немного пены на нее;
- Осторожно протрите каждую жемчужину салфеткой с пеной, промывая теплой водой;
- Оставьте жемчуг сушиться на мягкой тряпке в горизонтальном положении.
Как почистить украшения из жемчуга / Фото Unsplash
Оливковое масло
Масло из оливок может вернуть блеск жемчуга и восстановить его природное сияние. Чтобы воспользоваться таким методом очистки:
- Нанесите несколько капель оливкового масла на сухую мягкую салфетку;
- Протрите каждую жемчужину салфеткой, не втирая масло слишком сильно;
- После этого возьмите другую салфетку и протрите остатки на украшении.
Как почистить украшения из жемчуга / Фото Unsplash
Крахмал
Картофельный крахмал может справиться с загрязнениями и убрать лишнюю влагу из украшения.
Чтобы очистить жемчуг таким методом, необходимо взять немного картофельного крахмала на салфетку и натереть каждую бусину крахмалом.
Как почистить украшения из жемчуга / Фото starchinfood