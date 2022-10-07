24 канал з'ясував, як можна почистити золоті обручки від нальоту та тьмяності, не докладаючи багатьох зусиль та не витрачаючи зайві кошти.

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Полірування мікрофіброю

Ворсиста тканина, яка добре та лагідно може впоратися із забрудненнями, не тільки може протерти обручку від бруду, але і ніжно відполірувати її, не залишаючи мікроподряпин.

Мікрофіброю варто терти кільце приблизно 10 – 15 хвилин, щоб побачити позитивні зміни.

Як почистити обручку / Фото Unsplash

Сода

Щоб повернути минулу свіжість та блиск кільця, його можна прокип'ятити у розчині звичайної харчової соди та води.

Додайте у 1 склянку води 1 столову ложку харчової соди;

Доведіть розчин до кипіння;

Додайте до розчину, що кипить, обручку та залиште кипіти на 10 – 15 хвилин;

Після цього дайте воді охолонути, дістаньте кільце та ретельно протріть його серветкою чи ганчіркою.

Як почистити обручку / Фото Unsplash

Перекис, нашатир та мило

Одним з найбільш ефективних та дієвих методів очищення золота на обручках є приготування розчину з мила, нашатирю та перекису.

Змішайте в рівних частинах рідке мило, нашатир та перекис ( достатньо по 1 столовій ложці кожного засобу);

Нанесіть суміш та кільце та залиште на кілька годин;

Після цього ретельно промийте ювелірний виріб та протріть серветкою.

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Сік цибулі

Такий нетривіальний спосіб може допомогти вам позбутися тьмяності та забруднень у прикраси.

Для цього:

Візьміть 1 цибулину та розріжте її навпіл;

Натріть кільце за допомогою цибулевої половинки;

Після процедури ретельно промийте кільце у мийному розчині, аби забрати запах та залишки цибулі.

Як почистити обручку / Фото Unsplash