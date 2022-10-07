24 канал з'ясував, як можна почистити золоті обручки від нальоту та тьмяності, не докладаючи багатьох зусиль та не витрачаючи зайві кошти.
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Полірування мікрофіброю
Ворсиста тканина, яка добре та лагідно може впоратися із забрудненнями, не тільки може протерти обручку від бруду, але і ніжно відполірувати її, не залишаючи мікроподряпин.
Мікрофіброю варто терти кільце приблизно 10 – 15 хвилин, щоб побачити позитивні зміни.
Як почистити обручку / Фото Unsplash
Сода
Щоб повернути минулу свіжість та блиск кільця, його можна прокип'ятити у розчині звичайної харчової соди та води.
- Додайте у 1 склянку води 1 столову ложку харчової соди;
- Доведіть розчин до кипіння;
- Додайте до розчину, що кипить, обручку та залиште кипіти на 10 – 15 хвилин;
- Після цього дайте воді охолонути, дістаньте кільце та ретельно протріть його серветкою чи ганчіркою.
Як почистити обручку / Фото Unsplash
Перекис, нашатир та мило
Одним з найбільш ефективних та дієвих методів очищення золота на обручках є приготування розчину з мила, нашатирю та перекису.
- Змішайте в рівних частинах рідке мило, нашатир та перекис ( достатньо по 1 столовій ложці кожного засобу);
- Нанесіть суміш та кільце та залиште на кілька годин;
- Після цього ретельно промийте ювелірний виріб та протріть серветкою.
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Сік цибулі
Такий нетривіальний спосіб може допомогти вам позбутися тьмяності та забруднень у прикраси.
Для цього:
- Візьміть 1 цибулину та розріжте її навпіл;
- Натріть кільце за допомогою цибулевої половинки;
- Після процедури ретельно промийте кільце у мийному розчині, аби забрати запах та залишки цибулі.
Як почистити обручку / Фото Unsplash