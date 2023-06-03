Вирощування розсади рослин є важливим етапом для успішного садівництва. Є кілька кроків, які допоможуть вам виростити здорову та міцну розсаду. Зібрали корисні методи, як підживити розсаду без хімії.
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Як удобрити розсаду без хімічних речовин
Чайна заварка дуже добре підходить для удобрення розсади. Для приготування знадобиться 2 чайні ложки та 0,5 літра води. Настоюємо 2 дні, проціджуємо та можна використовувати. Найкраще підходить для розсади помідорів й перцю.
Чай / Фото Ukr.media
Бананова шкірка вже давно відома своїми корисними властивостями. Буде достатньо 2-3 шкірки бананів, які треба порізати та занурити в банку. Заливаємо водою та залишаємо на кілька днів. Суміш варто процідити.
Бананова шкірка / Фото Ukr.media
Удобрення з деревного попелу збагачує землю калієм: 1 столова ложка на 2 літри гарячої води. Добу тримаємо, проціджуємо та застосовуємо.
Попіл / Фото Вікіпедія
Коренева система рослин починає активно розвиватись, якщо додати сухі дріжджі. 10 грамів речовини треба розвести в 10 літрах води. Можна ще додати 2 ложки цукру. Розмішайте та залиште на кілька годин. Проціджуємо та поливаємо розсаду.
Сухі дріжджі / Фото Fenix-agro
Значною кількістю калію насичує землю під розсаду настій з трав. Підійдуть кропива та кульбаби. Дрібно нарізаємо листя й стебла росли та ставимо їх у посудину. Наливаємо туди води, щоб повністю покрити зелень. Вона має бродити хоча б 2 тижні. Потім варто ще розвести його з водою у пропорції 1 літр на 10 літрів води. Поливайте під корінь.
Кропива / Фото Аграрії разом