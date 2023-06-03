Выращивание рассады растений является важным этапом для успешного садоводства. Есть несколько шагов, которые помогут вам вырастить здоровую и крепкую рассаду. Собрали полезные методы, как подкормить рассаду без химии

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Как удобрить рассаду без химических веществ

Чайная заварка очень хорошо подходит для удобрения рассады. Для приготовления понадобится 2 чайные ложки и 0,5 литра воды. Настаиваем 2 дня, процеживаем и можно использовать. Лучше всего подходит для рассады помидоров и перца.



Чай / Фото Ukr.media

Банановая кожура уже давно известна своими полезными свойствами. Достаточно будет 2-3 кожуры бананов, которые нужно порезать и погрузить в банку. Заливаем водой и оставляем на несколько дней. Смесь следует процедить.



Банановая кожура / Фото Ukr.media

Удобрения из древесной золы обогащает землю калием: 1 столовая ложка на 2 литра горячей воды. Сутки держим, процеживаем и применяем.



Зола / Фото Википедия

Корневая система растений начинает активно развиваться, если добавить сухие дрожжи. 10 г вещества нужно развести в 10 литрах воды. Можно добавить 2 ложки сахара. Размешайте и оставьте на несколько часов. Процеживаем и поливаем рассаду.



Сухие дрожжи / Фото Fenix-agro

Значительным количеством калия насыщает землю под рассаду настой из трав. Подойдут крапива и одуванчики. Мелко нарезаем листья и стебли росли и ставим их в сосуд. Наливаем туда воды, чтобы полностью покрыть зелень. Она должна бродить хотя бы 2 недели. Затем следует еще развести его с водой в пропорции 1 литр на 10 литров воды. Поливайте под корень.



Крапива / Фото Аграрии вместе