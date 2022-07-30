Природа передбачила все – і навіть колір зачіски, який буде краще пасувати до блакитних очей. 24 канал підготував добірку ідеальних відтінків для усіх популярних очей.

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Карі очі

Для власниць темних очей карого відтінку ідеально підійдуть зачіски, виконані в каштановому кольорі. Поєднання глибоких коричневих кольорів тільки підкреслить природну красу та зробить власницю карих очей незабутньою.

Як підібрати колір волосся до очей / Фото Unsplash

Карі очі люблять, коли їх обрамляють темні пасма, тому, вибираючи колір, треба сконцентруватися на коричневих, шоколадних та глибоких відтінках.

Сірі очі

Ті, хто має сірі очі – щасливці, яким може підійти будь-який колір волосся. Тож експериментувати модна сміливо та натхненно.

Єдине, на що варто звернути увагу, підбираючи відтінок для зачіски – це тон шкіри. Залежно від того, якого вона тону, обиратиметься ідеальний варіант.

Як підібрати колір волосся до очей / Фото Unsplash

Для більш блідої шкіри добре пасуватимуть медові відтінки блонду, а от для смаглявої – кольори, які на кілька тонів темніші за шкіру.

Блакитні очі

Власниці блакитних очей можуть зробити акцент як на білявих відтінках, так і пофарбуватися в колір воронячого крила. Блакитні очі ідеально підкреслять насичені кольори та тон шкіри.

Як підібрати колір волосся до очей / Фото Unsplash

Для людей з теплим тоном шкіри підійдуть русяві, медові та теплі рудуваті відтінки. Для тих, хто має бліду та холодну шкіру, краще зосередитися на темних шоколадних відтінках або глибокому чорному.

Зелені очі

Для володарів одного з найрідкісніших кольорів очей доволі складно підібрати новий колір для зачіски. Тому орієнтуватися краще не на колір очей, а на тон шкіри.

Як підібрати колір волосся до очей / Фото Unsplash

Ті, хто має теплий тон шкіри, можуть спробувати пофарбуватися в теплі та руді кольори. Люди з холодним тоном шкіри мають звернути увагу на темно-коричневі, світло-русяві та холодні біляві відтінки.