Природа предусмотрела все – и даже цвет прически, который будет лучше подходить к голубым глазам. 24 канал подготовил подборку идеальных оттенков для всех популярных глаз.

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Карие глаза

Для обладательниц темных глаз карего оттенка идеально подойдут прически, исполненные в каштановом цвете. Сочетание глубоких коричневых цветов только подчеркнет естественную красоту и сделает обладательницу карих глаз незабываемой.

Как подобрать цвет волос к глазам / Фото Unsplash

Карие глаза любят, когда их обрамляют темные пряди, поэтому, выбирая цвет, нужно сконцентрироваться на коричневых, шоколадных и глубоких оттенках.

Серые глаза

Те, у кого серые глаза – счастливцы, которым может подойти любой цвет волос. Так что экспериментировать можно смело и вдохновенно.

Единственное, на что стоит обратить внимание, подбирая оттенок для прически – это тон кожи. В зависимости от того, какого она тона, будет выбираться идеальный вариант.

Как подобрать цвет волос к глазам / Фото Unsplash

Для более бледной кожи хорошо подойдут медовые оттенки блонда, а вот для смуглой – цвета, которые на несколько тонов темнее кожи.

Голубые глаза

Обладательницы голубых глаз могут сделать акцент как на белокурых оттенках, так и окраситься в цвет вороньего крыла. Голубые глаза идеально подчеркнут насыщенный цвет и тон кожи.

Как подобрать цвет волос к глазам / Фото Unsplash

Для людей с теплым тоном кожи подойдут русые, медовые и теплые рыжеватые оттенки. Для тех, у кого бледная и холодная кожа, лучше сосредоточиться на темных шоколадных оттенках или глубоком черном.

Зеленые глаза

Для обладателей одного из самых редких цветов глаз довольно сложно подобрать новый цвет для прически. Потому ориентироваться лучше не на цвет глаз, а на тон кожи.

Как подобрать цвет волос к глазам / Фото Unsplash

Те, у кого теплый тон кожи, могут попытаться покраситься в теплые и рыжие цвета. Люди с холодным тоном кожи должны обратить внимание на темно-коричневые, светло-русые и холодные белесые оттенки.