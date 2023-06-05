Корисна процедура: для чого пасинкувати перець і як це правильно робити
5 червня 2023, 14:36Читать новость на русском
Пасинкування перцю просто необхідне, адже бічні пагони можуть конкурувати з головним стеблом та плодами. Їх видалення забезпечує кращий розвиток рослини та плодів.
Перці мають здатність до розростання, тому правильне пасинкування є важливим для забезпечення врожайності. Метою пасинкування є полегшення доступу світла та повітря до плодів. 24 Канал розповість, як правильно пасинкувати перці.
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Як пасинкувати перець
- Коли на вулиці сухо і спекотно, варто утриматись від пасинкування. Тому що гілки й листя, захищають рослину від опіків під прямим сонячним промінням. Оптимально позбуватись зайвих органів після вечірнього поливу. Тоді земля достатньо зволожена й буде щедро насичувати корені.
- Пасинкувати можна лише здорові кущі перцю. Якщо бачимо певні ознаки хвороби, краще не проводити таку процедуру.
- Переважно залишають 2, 3, 4 стебла які даватимуть урожай. Нижні бічні пагони треба видалити, бо вони не дають розвиватись скелетним гілкам.
Пасинкування перцю / Фото Сад Фасад
- Такі пагони можна обрізати разом з нижнім листям. Пам'ятаємо, що густа посадка спричиняє різні хвороби й знижує врожай.
- Під час пасинкування звертаємо увагу на ті пагони, які ростуть ніби всередину. Їм часто бракує світла, і плоди там з'являються пізніше. Тому на паростках, які ростуть в середину куща, залишаємо лише 1 бутон, тоді як верхівку обрізаємо. У такий спосіб ми позбуваємось точки росту. При цьому основна гілка буде й надалі розвиватись.
- Найкраще – видаляти всі слабкі та погано розвинені пагони. Оптимально буде залишити тільки 5 найміцніших, які згодом даватимуть плоди.