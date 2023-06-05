Корисна процедура: для чого пасинкувати перець і як це правильно робити

Пасинкування перцю просто необхідне, адже бічні пагони можуть конкурувати з головним стеблом та плодами. Їх видалення забезпечує кращий розвиток рослини та плодів.

Перці мають здатність до розростання, тому правильне пасинкування є важливим для забезпечення врожайності. Метою пасинкування є полегшення доступу світла та повітря до плодів. 24 Канал розповість, як правильно пасинкувати перці.

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Як пасинкувати перець

Коли на вулиці сухо і спекотно, варто утриматись від пасинкування . Тому що гілки й листя, захищають рослину від опіків під прямим сонячним промінням. Оптимально позбуватись зайвих органів після вечірнього поливу. Тоді земля достатньо зволожена й буде щедро насичувати корені.

. Тому що гілки й листя, захищають рослину від опіків під прямим сонячним промінням. Оптимально позбуватись зайвих органів після вечірнього поливу. Тоді земля достатньо зволожена й буде щедро насичувати корені. Пасинкувати можна лише здорові кущі перцю. Якщо бачимо певні ознаки хвороби, краще не проводити таку процедуру.

перцю. Якщо бачимо певні ознаки хвороби, краще не проводити таку процедуру. Переважно залишають 2, 3, 4 стебла які даватимуть урожай. Нижні бічні пагони треба видалити, бо вони не дають розвиватись скелетним гілкам.



Пасинкування перцю / Фото Сад Фасад