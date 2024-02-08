24 Канал склав добірку таких імен для хлопчиків. У наш час вони особливо цінуються, адже якнайкраще уособлюють українську культуру та історію.

До речі Вони оберігатимуть ваших синів: 6 сильних чоловічих імен

Список чоловічих імен

Ім'я Аскольд набуло особливої популярності у часи Київської Русі. Адже воно належало київському князю, який правий разом з братом Діром. Вважається, що ім'я має скандинавське походження та трактується як "володіє списом".

Ім'я Ростислав складається з двох слів: "рости" і "слава" та означає "слава, яка зростає". Воно має слов'янське коріння, тому є одним із найпоширеніших в Україні.

Ім'я Орест прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "той, хто стоїть на горі", "той, хто підкорює вершини". Цікаво, що це ім'я найчастіше можна почути саме на заході України.

Ім'я Олесь також має давньогрецьке походження та означає "захисник". Крім того, інколи його тлумачать як "той, хто поруч з лісом".

Українські імена, якими можна назвати сина / Фото Unsplash

Ім'я Ярема – давньоєврейського походження та трактується як "Божа висота". Зазвичай такі хлопці найкраще проявляють себе у творчих професіях.

Ім'я Родослав з'явилося у давні часи та перекладається як "піклується про славу", "радіти славі" або "радити славі". Крім того, воно має ще й жіночу форму – Родослава.

Ще декілька старовинних українських імен

Насправді старовинних жіночих та чоловічих імен є багато. На щастя, вони збереглися до наших часів, хоча деякі можна досить рідко почути. Батькам варто звернути увагу на імена, які мають давню історію. Адже вони вражають своєю милозвучністю.

Старовинні імена для хлопчиків:

Євстахій – "твердий", "стійкий", "незмінний", "квітучий", "родючий", "той, хто твердо стоїть", "той, хто пишно колоситься".

– "твердий", "стійкий", "незмінний", "квітучий", "родючий", "той, хто твердо стоїть", "той, хто пишно колоситься". Никифор – "переможець".

– "переможець". Святослав – "священна слава".

– "священна слава". Маркіян – "той, хто належить Марсу", "присвячений Марсу".

– "той, хто належить Марсу", "присвячений Марсу". Северин – "строгий", "міцний".

– "строгий", "міцний". Руслан – "лев", "благородний", "войовничий".

Старовинні імена для дівчаток: