24 Канал составил подборку таких имен для мальчиков. В наше время они особенно ценятся, ведь лучше всего олицетворяют украинскую культуру и историю.

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Список мужских имен

Имя Аскольд приобрело особую популярность во времена Киевской Руси. Ведь оно принадлежало киевскому князю, который правил вместе с братом Диром. Считается, что имя имеет скандинавское происхождение и трактуется как "владеющий копьем".

Имя Ростислав состоит из двух слов: "расти" и "слава" и означает "слава, которая растет". Оно имеет славянские корни, поэтому является одним из самых распространенных в Украине.

Имя Орест пришло к нам из Древней Греции. Оно переводится как "тот, кто стоит на горе", "тот, кто покоряет вершины". Интересно, что это имя чаще всего можно услышать именно на западе Украины.

Имя Олесь также имеет древнегреческое происхождение и означает "защитник". Кроме того, иногда его толкуют как "тот, кто рядом с лесом".

Украинские имена, которыми можно назвать сына / Фото Unsplash

Имя Ярема – древнееврейского происхождения и трактуется как "Божья высота". Обычно такие ребята лучше всего проявляют себя в творческих профессиях.

Имя Родослав появилось в древние времена и переводится как "заботится о славе", "радоваться славе" или "советовать славе". Кроме того, оно имеет еще и женскую форму – Родослава.

Еще несколько старинных украинских имен

На самом деле старинных женских и мужских имен есть много. К счастью, они сохранились до наших дней, хотя некоторые можно довольно редко услышать. Родителям стоит обратить внимание на имена, которые имеют давнюю историю. Ведь они поражают своей благозвучностью.

Старинные имена для мальчиков:

Евстахий – "твердый", "устойчивый", "неизменный", "цветущий", "плодородный", "тот, кто твердо стоит", "тот, кто пышно колосится".

– "твердый", "устойчивый", "неизменный", "цветущий", "плодородный", "тот, кто твердо стоит", "тот, кто пышно колосится". Никифор – "победитель".

– "победитель". Святослав – "священная слава".

– "священная слава". Маркиан – "тот, кто принадлежит Марсу", "посвященный Марсу".

– "тот, кто принадлежит Марсу", "посвященный Марсу". Северин – "строгий", "крепкий".

– "строгий", "крепкий". Руслан – "лев", "благородный", "воинственный".

Старинные имена для девочек: