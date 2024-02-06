Родители часто выбирают старинные имени для своих детей. Ведь хотят обратиться к своим корням. Подборку древних имен для мальчиков сделал 24 Канал.

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Список старинных украинских имен для мальчиков

Имя Евстахий имеет греческое происхождение и означает "твердый", "устойчивый", "неизменный", "цветущий", "плодородный", "тот, кто твердо стоит", "тот, кто пышно колосится".

Имя Никифор также пришло к нам из Древней Греции. Оно трактуется как "победитель". Такие мальчики очень уверены, они не боятся брать ответственность на себя и принимать сложные решения.

Имя Святослав – славянское. Оно состоит из двух слов: "святой" и "слава". Поэтому и означает "священная слава". Это имя обладает невероятной силой, поэтому будет защищать мальчиков от всех невзгод в течение жизни.

Как назвать сына / Фото Canva

Имя Маркиян образовалось от латинского – Marcin или Martianus, которое переводится как "тот, кто принадлежит Марсу", "посвященный Марсу".

Имя Северин имеет латинские корни и трактуется как "строгий", "крепкий". Кроме Украины, оно также популярно в Италии, Финляндии, Германии и Англии, но звучит там немного по-другому.

Имя Руслан – древнегреческого, древнееврейского, тюркско-персидского и латинского происхождения. В Киевскую Русь пришло вместе с христианством. Переводится как "лев" или "благородный", "воинственный".