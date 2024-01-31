24 Канал составил подборку королевских мужских имен. Отметим, что они достаточно популярны в мире.

Тоже интересно 7 древних украинских имен для мальчиков: подборка вызывающая восхищение

Подборка королевских мужских имен

Имя Генрих имеет древнегерманское происхождение. Оно состоит из двух корней: "хейм" ("дом", "особняк") и "реки" ("богатый сильный владыка"). Трактуется как "хозяин", "глава семьи".

Имя Ричард также имеет древнегерманские корни. Наиболее популярно в Англии, Германии, Португалии, Франции, Италии и США. Переводится как "богатое сердце".

Английское имя Уильям считается очень популярным. В частности, его носит старший сын короля Великобритании и принцессы Дианы принц Уэльский. Имя переводится как "желанный".

Имя Карл появилось в Скандинавии и означает "человек", "муж". Также оно распространено в Дании, Норвегии и Швеции. В Украине это имя можно услышать довольно редко.

Имя Стефан – древнегреческого происхождения и трактуется как "венец", "корона", "венок". Сначала было популярно среди простого народа, а затем и в королевских кругах.

По одной версии имя Эдуард имеет английское происхождение и состоит из двух слов: "ead" ("счастливый") и "ward" ("опека", "смотритель", "охрана"). За другой, пришло к нам из Германии.

Имя Гарри имеет две теории своего происхождения. Согласно одной, оно – немецкого происхождения и трактуется как "хозяин дома". Вторая версия утверждает, что это французское имя, которое означает "богатый", "сильный".