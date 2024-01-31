24 Канал склав добірку королівських чоловічих імен. Зазначимо, що вони є досить популярними у світі.

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Добірка королівських чоловічих імен

Ім'я Генріх має давньогерманське походження. Воно складається з двох коренів: "хейм" ("будинок", "особняк") та "ріки" ("багатий, сильний владика"). Трактується як "господар", "глава сім'ї".

Ім'я Річард також має давньогерманське коріння. Найбільш популярне в Англії, Німеччині, Португалії, Франції, Італії та США. Перекладається як "багате серце".

Англійське ім'я Вільям вважається дуже популярним. Зокрема, його носить старший син короля Великої Британії та принцеси Діани принц Уельський. Ім'я перекладається як "бажаний".

Ім'я Карл з'явилося у Скандинавії та означає "людина", "чоловік". Також воно поширене у Данії, Норвегії та Швеції. В Україні це ім'я можна почути досить рідко.

Ім'я Стефан – давньогрецького походження та трактується як "вінець", "корона", "вінок". Спершу було популярне серед простого народу, а потім – і в королівських колах.

За однією версією, ім'я Едуард має англійське походження та складається з двох слів: "ead" ("щасливий") та "ward" ("опіка", "доглядач", "охорона"). За іншою, прийшло до нас з Німеччини.

Ім'я Гаррі має дві теорії свого походження. Згідно з однією, воно – німецького походження та трактується як "господар дому". Друга версія стверджує, що це французьке ім'я, яке означає "багатий", "сильний".