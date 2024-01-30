Сьогодні 24 Канал публікує добірку давніх українських імен для хлопчиків. Зокрема, вони мають давньогрецьке, давньоримське, старослов'янське та давньоримське походження.

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Список давніх українських імен для хлопчиків

Ім'я Атанасій прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "безсмертний". Було популярне у часи Київської Русі, коли на території держави почало поширюватися християнство.

Ім'я Ігнатій має давньоримське походження та означає "вогненний". Такі хлопчики люблять бути в центрі уваги та керувати людьми. Тому їм буває складно заводити нові знайомства.

Юліан має латинські корені та утворилося від імені Юлій. Трактується як "з роду Юліїв", "юліанець". Власники цього імені – креативні та талановиті хлопчики, які люблять пробувати щось нове.

Семен – давньоєврейського походження та утворилося від імені Шимон, яке означає "Господь почув". Вважається, що воно має дуже потужну енергетику, тому захищає хлопців протягом життя.

Ім'я Тарас з'явилося у Стародавній Греції. Існує декілька варіантів перекладу: "бунтівник", "бунтівний", "хвилюватися", "порушувати", "тривожитися".

Ім'я Орест має давньогрецькі корені. Воно трактується як "той, що підкорює вершини", "той, що стоїть на горі". З кожним роком це ім'я набирає все більшої популярності в Україні.

Ім'я Мирослав – старослов'янського походження. Воно складається з двох коренів: "світ" і "слав". Перекладається як "миролюбний", "славетний", "той, що славить світ", "той, що славиться миролюбністю".