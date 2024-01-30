Сегодня 24 Канал публикует подборку древних украинских имен для мальчиков. В частности, они имеют древнегреческое, древнеримское, старославянское и древнеримское происхождение.

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Список старых украинских имен для мальчиков

Имя Атанасий пришло к нам из Древней Греции. Оно переводится как "бессмертный". Было популярно во времена Киевской Руси, когда на территории государства начало распространяться христианство.

Имя Игнатий имеет древнеримское происхождение и означает "огненный". Такие мальчики любят быть в центре внимания и управлять людьми. Потому им бывает сложно заводить новые знакомства.

Юлиан имеет латинские корни и образовалось от имени Юлий. Трактуется как "из рода Юлиев", "юлианец". Владельцы этого имени креативные и талантливые мальчики, которые любят пробовать что-то новое.

Семен – древнееврейского происхождения и образовалось от имени Шимон, которое означает "Господь услышал". Считается, что оно имеет очень мощную энергетику, поэтому защищает ребят на протяжении жизни.

Имя Тарас появилось в Древней Греции. Существует несколько вариантов перевода: "мятежник", "мятежный", "волноваться", "нарушать", "тревожиться".

Имя Орест имеет древнегреческие корни. Оно трактуется как "покоряющий вершины", "стоящий на горе". С каждым годом это имя набирает все большую популярность в Украине.

Имя Мирослав – старославянского происхождения. Оно состоит из двух корней: "мир" и "слав". Переводится как "миролюбивый", "славный", "славящий мир", "славящийся миролюбием".