24 Канал склав добірку чоловічих імен, які випромінюють неймовірну силу. Тому вони захищають хлопчиків від негативу та допомагають їм викручуватися з різних життєвих ситуацій.

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Добірка чоловічих імен, які мають сильну енергетику

Ім'я Гліб має скандинавське походження та означає "улюбленець Бога", "спадкоємець Бога", "під захистом Бога". Такі чоловіки – досить впевнені, тому вміють брати на себе відповідальність. Глібам можна довіряти, адже вони завжди виконують те, що пообіцяли.

Ім'я Арсеній – давньогрецького походження та перекладається як "мужній", "зрілий", Такі хлопчики володіють рішучим та твердим характером. Вони мають хист до творчих професій.

Ім'я Олексій також з'явилося у Стародавній Греції. Воно означає "захисник", "той, що оберігає". Власники цього імені – кар'єристи. Така якість характеру допомагає досягати неймовірних успіхів.

Добірка імен, якими можна назвати хлопчика / Фото Unsplash

Ім'я Максим прийшло до нас зі Стародавнього Риму. Воно трактується як "грандіозний", "величезний", "великий", "колосальний", "гігантський". У власників цього імені сильний дух. Крім того, вони вміють знаходити спільну мову з різними людьми.

Ім'я Остап має давньогрецькі корені та перекладається як "твердий", "стійкий", "міцний", "врівноважений", "спокійний". Такі хлопці звикли бути лідерами у компанії. Вони завжди висловлюють свою думку, однак, не вміють довіряти людям.

Ім'я Платон має давньогрецьке походження. Воно трактується як "широкий", "широкоплечий". Власники цього імені мають впертий характер, тому їх завжди важко переконати. Вони люблять командувати людьми, тому іноді можуть бути досить жорсткими.