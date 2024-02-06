Батьки часто обирають старовинні імені для своїх дітей. Адже хочуть звернутися до свого коріння. Добірку давніх імен для хлопчиків зробив 24 Канал.

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Список старовинних українських імен для хлопчиків

Ім'я Євстахій має грецьке походження та означає "твердий", "стійкий", "незмінний", "квітучий", "родючий", "той, хто твердо стоїть", "той, хто пишно колоситься".

Ім'я Никифор також прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно трактується як "переможець". Такі хлопчики є дуже впевненими, вони не бояться брати відповідальність на себе та приймати складні рішення.

Ім'я Святослав – слов'янське. Воно складається з двох слів: "святий" та "слава". Тому й означає "священна слава". Це ім'я володіє неймовірною силою, тому буде захищати хлопчиків від усіх негараздів протягом життя.

Як назвати сина / Фото Canva

Ім'я Маркіян утворилося від латинського – Marcin або Martianus, яке перекладається як "той, хто належить Марсу", "присвячений Марсу".

Ім'я Северин має латинське коріння та трактується як "строгий", "міцний". Окрім України, воно також популярне в Італії, Фінляндії, Німеччині та Англії, але звучить там трохи по-іншому.

Ім'я Руслан – давньогрецького, давньоєврейського, тюрксько-перського та латинського походження. У Київську Русь прийшло разом з християнством. Перекладається як "лев" або "благородний", "войовничий".