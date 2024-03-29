4 рідкісні жіночі імені, які закохують з першого погляду
Джерело:lulianna
З кожним роком рідкісні імена привертають все більшу увагу майбутніх батьків. Звичайно, не завжди відоме їхнє походження та значення, однак звучання – неймовірне, тому деякі люди просто не можуть пройти повз.
Сьогодні пропонуємо вам добірку жіночих імен, які закохують у себе. Впевнені, що одне з них чудово підійде дівчинці, яка от-от має народитися.
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Рідкісні жіночі імена, які вражають своєю красою
Осяйна
Невідомо, як з'явилося ім'я Осяйна. Ба більше, для нашої країни воно вважається доволі рідкісним. Цікаво, що співзвучне з українським іменем Сіяна, яке трактується як "осяйна", "та, що сяє".
Лієль
Вважається, що ім'я Лієль має єврейське коріння та перекладається як "нічний ангел". Такі дівчата – неймовірно загадкові, привабливі, рішучі та незалежні. Вони не бояться перешкод, які трапляються на життєвому шляху.
Вісенія
До наших часів не збереглася інформація, як утворилося та що означає ім'я Вісенія. Однак зараз є досить схоже – Єсенія. Воно має слов'янське походження та не дуже популярне серед українських батьків.
Авія
Ім'я Авія – єврейське та означає "мій батько – Господь". Воно наділяє жінок добротою, співчуттям та доброзичливістю. Попри це, вони вміють відстояти себе та нерідко проявляють принциповість.
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Ще декілька рідкісних імен для дівчаток
Насправді є багато імен, які не дуже популярні в Україні. Однак вони мають гарне значення та асоціюються з королівськими родинами або з відомими людьми. Серед варіантів, зокрема, є такі:
- Ванесса – є думка, що це ім'я придумав ірландський письменник Джонатан Свіфт.
- Мішель – "божественна".
- Ізабела – "та, що шанує Бога".
- Емма – "дорогоцінна".