Поява дитини в сім'ї приносить багато позитивних емоцій. Втім, не обходить без складних завдань, наприклад, вибір імені. Батьки часто не можуть дійти згоди у цьому питанні. 24 Канал зібрав красиві імена для дівчаток, які популярні у 2023 році.

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Імена для дівчаток 2023

Ім'я Моніка має різні тлумачення. Одні кажуть, що ім’я має давньогрецьке походження від слова "монос", що означає одна єдина. Інші вважають, що Моніка – латинського походження, від слова "монео" , що перекладається як "надихати", "нагадувати". У католицькій традиції Моніка була матір'ю святого Августина з Гіппо, одного з найвідоміших християнських святих.

Емілія – ім'я давньоримського походження та є жіночою формою імені Еміль. У перекладі воно означає "намагається не поступатися" або "суперниця". Є версія, що ім'я походить від латинського слова Aemilius, що означає "конкурентний" або "ревнивий".

Домініка походить від чоловічого імені Домінік латинського походження, що означає "належний до Господа" або "приналежний до Бога". Ім'я є поширеним серед католиків та пов'язане зі святим Домініком, засновником Ордену проповідників.

Єлизавета – популярне ім'я, яке часто вживають в різних культурах. Походить від давньоєврейського слова "elisheva", що в перекладі означає "присяга", "Богом я клянуся". Ім'я Єлизавета стало особливо популярним завдяки святій Єлизаветі, яка згадується в Біблії, як мати Івана Хрестителя.

Ім'я Валерія має римське походження та пов'язане з латинським словом "valere", що означає "бути сильним" або "бути здоровим". Це ім'я було дуже популярним у Римській імперії та згодом стало популярним в багатьох країнах.