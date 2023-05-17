Появление ребенка в семье приносит множество положительных эмоций. Впрочем, не обходит без сложных задач, например, выбор имени. Родители часто не могут прийти к согласию в этом вопросе. 24 Канал собрал красивые имена для девочек, популярные в 2023 году.

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Имена для девочек 2023

Имя Моника имеет разные толкования. Одни говорят, что имя имеет древнегреческое происхождение от слова "монос", что означает одно единое. Другие считают, что Моника – латинского происхождения, от слова "монео", переводимого как "вдохновлять", "напоминать". В католической традиции Моника была матерью святого Августина из Гиппо, одного из известнейших христианских святых.

Эмилия – имя древнеримского происхождения и является женской формой имени "Эмиль". В переводе оно означает "старается не уступать" или "соперница". Есть версия, что имя происходит от латинского слова "Aemilius", что означает "конкурентный" или "ревнивый".

Доминика происходит от мужского имени Доминик латинского происхождения, что означает "принадлежащий Господу" или "принадлежащий Богу". Имя распространено среди католиков и связано со святым Домиником, основателем Ордена проповедников.

Елизавета – популярное имя, часто употребляемое в разных культурах. Происходит от древнееврейского слова elisheva, что в переводе означает "присяга", "Богом я клянусь". Имя Елизавета стало особенно популярно благодаря святой Елизавете, которая упоминается в Библии, как мать Иоанна Крестителя.

Имя Валерия имеет римское происхождение и связано с латинским словом "valere", что означает "быть сильным" или "быть здоровым". Это имя было очень популярно в Римской империи и впоследствии стало популярным во многих странах.