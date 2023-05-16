"Владимир" – это достаточно древнее имя, происходящее еще со времен язычества. Лишь после крещения Киевской Руси в 988 году оно стало христианским. 24 Канал подскажет, что означает это имя и кто так называется с известных людей.

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Значение имени Владимир

Имя "Владимир" – славянского происхождения и имеет несколько возможных значений. Одно из них связано со словом "власть", что означает "властелин", "господин". Поэтому имя Владимир может толковаться как "обладающий властью" или "правитель".

Имя Владимир также касается святого Владимира Великого, князя Киевской Руси, сыгравшего важную роль в распространении христианства в княжеском государстве.

Это имя часто имеют разные яркие личности с многогранными характерами и талантами. Каждый человек по имени Владимир имеет свои уникальные черты и качества.

Известные люди с этим именем

Владимир Большой также известен как Владимир Святославович, был князем Киевской Руси из династии Рюриковичей. Он правил с 980 по 1015 год и сыграл немаловажную роль в формировании истории Украины и Руси. Владимир Великий признан одним из самых выдающихся государственных деятелей Киевской Руси и стал важным символом украинской национальной истории. Его правление оставило заметный след в формировании культуры, религии и политического устройства в Восточной Европе.



Владимир Большой / Фото My Ukraine

Владимир Вернадский был выдающимся украинским ученым, академиком и естествоиспытателем. Он внес значительный вклад в развитие научных дисциплин, в частности, геохимии, биогеохимии и радиогеологии. Вернадский также был активным участником научных и культурных организаций. Он основал и возглавлял Украинскую академию наук в Киеве и был первым президентом Академии наук СССР.



Владимир Вернадский / Фото Историческая правда

Владимир Винниченко был известным украинским писателем, политиком и общественным деятелем. Также являлся одним из ведущих деятелей украинского национально-освободительного движения. Винниченко активно пропагандировал идеи национальной самостоятельности Украины. Как писатель, известный своими романами, рассказами и политическими трактатами. Его произведения отражают социальные проблемы, вопросы национальной самостоятельности и политический контекст того времени. Винниченко выступал за демократию, равенство и социальную справедливость.