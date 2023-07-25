Диана – звучит гордо и элегантно. Если вам это нравится – назовите так девочку. А что это значит, откуда происходит, когда Дни ангела и какой характер у этих женщин – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Диана – это имя, которое сформировалось от римской богини Луны и охота Дианы. С персидского языка переводится как "посланница благодеяния и здоровья". Есть еще такая версия перевода как "божественная".

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Дианка, Ди, Дин, Диди, Дина, Действие, Анна, Дианочка, Дианчик, Даяна.

Когда Дни ангела

В православном или католическом календаре нет святых с таким именем. День Ангела Дианы отмечают в дату крещения.

Христианских покровителей в христианстве нет. Впрочем, в язычестве Диана была богиней всего живого в этом мире.

Принято, что День ангела женщины с именем Диана празднуют 2 раза в год:

13 августа;

18 сентября.

Характер Дианы

Диана с детства проявляет себя как независимая и самостоятельная личность. Она любит проводить время наедине, без шума других людей. Это помогает ей справиться с собственными мыслями.

Впоследствии Диана становится более коммуникабельной и открытой для общения. Хотя все равно ей трудно быть командным игроком, потому что привыкла к уединению. Наделены аналитическим мышлением и сильной интуицией.

Она привыкла получать все, что пожелает, поэтому идет напролом. Ей не требуется дополнительная мотивация, когда она знает, чего хочет. Поэтому реализовать свое желание для нее – несложная задача.