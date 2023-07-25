Діана – звучить гордо та елегантно. Якщо вам воно до душі – назвіть так дівчинку. А що воно означає, звідки походить, коли Дні ангела та який характер у цих жінок – розкаже 24 Канал.

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Значення та походження імені

Діана – це ім'я, яке сформувалось від римської богині Місяця та полювання Діани. З перської мови перекладається як "посланниця благодіяння й здоров'я". Є ще така версія перекладу як "божественна".

Зменшувально-пестливі форми імені: Діанка, Ді, Дін, Діді, Діна, Дія, Анна, Діаночка, Діанчик, Даяна.

Коли Дні ангела

У православному чи католицькому календарі немає святих з таким іменем. Тож День ангела Діани відзначають в дату хрещення.

Християнських покровителів в християнстві немає. Втім, у язичництві Діана була богинею всього живого у цьому світі.

Прийнято, що День ангела жінки з іменем Діана святкують 2 рази у рік:

13 серпня;

18 вересня.

Характер Діани

Діана з дитинства проявляє себе як незалежна та самостійна особистість. Вона любить проводити час наодинці, без шуму інших людей. Це допомагає їй впоратися з власними думками.

Згодом Діана стає більш комунікабельною та відкритою до спілкування. Хоча все одно їй важко бути командним гравцем, бо звикла до усамітнення. Наділені аналітичним мисленням та сильною інтуїцією.

Вона звикла отримувати все, що забажає, тож йде напролом. Їй не потрібна додаткова мотивація, коли вона знає, чого хоче. Тому реалізувати своє бажання для неї – неважке завдання.