Рідкісні імена не так поширені, тому люди, які їх мають, відчувають себе особливими та унікальними. Вони виділяються з-поміж інших, тож це може бути для них джерелом самоідентифікації. Зібрали кілька рідкісних імен, яких ви могли не знати.

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Перелік рідкісних імен для дівчаток

Евігея – ім'я з єврейським корінням. Перекладається як "Радість батька". Була однією з дружин Давида – великого царя народу Ізраїлю, який правив 40 років. Ім'я має різні форми звучання, наприклад, Авігай, Авігеяна, Авігеєва.

Рената – має латинське походження. Сформувалось від чоловічого імені Ренат, основою якого є давньолатинське слово "renatus". Має значення "відродилася" або "народжена заново".

Данелія – це давнє слов'янсько-татарське ім'я. Жіночий варіант чоловічого ймення Данило. Трактування за визначенням мусульман – "Бог – мій суддя". Скорочено цих жінок кличуть Дана, Данеля, Дануля.

Ліана – на латині значить "витонченість", деякі перекладають як "тонка". За іншою версією, з давньогрецької мови його перекладають як "сувора або сумна пісня". Деякі схиляються, що Ліана з'явилось як скорочена форма від повного імені Ліліана. Його сформували від латинського терміна "lilium" – тобто, "лілія".

На думку деяких лінгвістів, Аріна – старий варіант імені з грецьким походженням Ірина. Воно означає "мир", "спокій". Аріна було популярним у слов'ян, особливо серед селян та купців. Інша версія, що ім'я утворилось від старослов'янського імені Ярина, джерелом якого був бог Ярило.