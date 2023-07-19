Ім'я Вероніка милує своїм звучанням. Воно наділене особливим шармом та красою. Що означає це ім'я, звідки походить, коли Дні ангела та який характер у цих жінок – знає 24 Канал.
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Значення та походження імені
Вероніка – ім'я з латинським корінням. Сформувалось від імені Ференіка, що трактують як "приносить удачу".
З цим ім’ям переплітається історія розп’яття Ісуса Христа. За переказами, жінка Вероніка, не побоялась охорони й витерла обличчя Ісуса Христа від крові та поту, коли він йшов на гору Голгофу з важким хрестом. На тканині було видно легку усмішку Спасителя. Тож на латині Вероніка має значення "справжній вигляд".
Коли Дні ангела
Вероніка святкує свої іменини кілька разів на рік:
- 25 червня;
- 9 липня;
- 12 липня;
- 25 липня;
- 30 липня;
- 17 жовтня.
Характер Вероніки
Вероніка по житті – приваблива та яскрава, їй приємна увага інших людей. У неї переважно хороший настрій: любить жартувати та змушувати людей усміхатись.
Ці жінки – великі мрійниці, у них багато цілей та бажань. Але іноді їм не вистачає достатньо сміливості та ентузіазму, щоб їх реалізовувати. Вони не люблять залишатись наодинці та шукають великі компанії.
Вероніка – зазвичай досить стресостійка та легко сприймає проблеми та життєві негаразди. Володіє хорошою інтуїцією, яка рідко її підводить, тому обманути цю жінку не вийде. Бачить найменші хитрощі та маніпуляції.