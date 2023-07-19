Ім'я Вероніка милує своїм звучанням. Воно наділене особливим шармом та красою. Що означає це ім'я, звідки походить, коли Дні ангела та який характер у цих жінок – знає 24 Канал.

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Значення та походження імені

Вероніка – ім'я з латинським корінням. Сформувалось від імені Ференіка, що трактують як "приносить удачу".

З цим ім’ям переплітається історія розп’яття Ісуса Христа. За переказами, жінка Вероніка, не побоялась охорони й витерла обличчя Ісуса Христа від крові та поту, коли він йшов на гору Голгофу з важким хрестом. На тканині було видно легку усмішку Спасителя. Тож на латині Вероніка має значення "справжній вигляд".

Коли Дні ангела

Вероніка святкує свої іменини кілька разів на рік:

25 червня;

9 липня;

12 липня;

25 липня;

30 липня;

17 жовтня.

Характер Вероніки

Вероніка по житті – приваблива та яскрава, їй приємна увага інших людей. У неї переважно хороший настрій: любить жартувати та змушувати людей усміхатись.

Ці жінки – великі мрійниці, у них багато цілей та бажань. Але іноді їм не вистачає достатньо сміливості та ентузіазму, щоб їх реалізовувати. Вони не люблять залишатись наодинці та шукають великі компанії.

Вероніка – зазвичай досить стресостійка та легко сприймає проблеми та життєві негаразди. Володіє хорошою інтуїцією, яка рідко її підводить, тому обманути цю жінку не вийде. Бачить найменші хитрощі та маніпуляції.