Имя Вероника радует своим звучанием. Оно наделено особым шармом и красотой. Что означает это имя, откуда происходит, когда Дни ангела и какой характер у этих женщин – знает 24 Канал.
К теме Тайна имени Макар: что это значит
Значение и происхождение имени
Вероника – имя с латинскими корнями. Сформировалось от имени Ференика, трактуемого как "приносит удачу".
С этим именем переплетается история распятия Иисуса Христа. По преданию, женщина Вероника, не побоялась охраны и вытерла лицо Иисуса Христа от крови и пота, когда он шел на гору Голгофу с тяжелым крестом. На ткани была видна легкая улыбка Спасителя. Поэтому на латыни Вероника имеет значение "настоящий вид".
Когда Дни ангела
Вероника празднует свои именины несколько раз в год:
- 25 июня;
- 9 июля;
- 12 июля;
- 25 июля;
- 30 июля;
- 17 октября.
Характер Вероники
Вероника по жизни – привлекательная и яркая, ей приятное внимание других людей. У нее преимущественно хорошее настроение: любит шутить и заставлять людей улыбаться.
Эти женщины – великие мечтательницы, у них много целей и желаний. Но иногда им не хватает достаточной смелости и энтузиазма, чтобы их реализовывать. Они не любят оставаться наедине и ищут большие компании.
Вероника – обычно достаточно стрессоустойчивая и легко воспринимает проблемы и жизненные проблемы. Обладает хорошей интуицией, которая редко ее подводит, поэтому обмануть эту женщину не получится. Видит малейшие уловки и манипуляции.