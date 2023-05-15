Вибрати ім'я своїй дитині – нелегке завдання для батьків. Це відповідально, бо від цього залежить майбутнє дитини, як складеться її доля. 24 Канал зібрав дуже популярні жіночі імена.

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Поширені жіночі імена

Анастасія – жіноча форма чоловічого імені Анастасій. Воно грецького походження, що означає "воскресіння" або "відродження". У християнській традиції це пояснюється як символ воскресіння Христа та обіцянку вічного життя.

Ім'я "Марія" є одним з найпоширеніших імен у світі. Воно походить від єврейського "Міріам". У Біблії Марія відома як мати Ісуса Христа, що робить це ім'я особливо важливим у християнстві. Ім'я "Марія" пов'язане з багатьма відомими історичними постатями, зокрема з Марією Магдалиною, Марією Єгипетською та Марією Луїзою Австрійською.

Вікторія – ім'я латинського походження, що означає "перемога". У римлян Вікторія була богинею перемоги, яка символізувала великі успіхи в битвах та війнах. Це ім'я нерідко носили жінки, які сподівалися на успіх і перемогу у своїх життєвих сферах.

Ім'я "Софія" грецького походження, яке означає "мудрість" або "розум". У грецькій міфології Софія також відображається як богиня мудрості. У багатьох культурах "Софія" вважається прекрасним ім'ям, що символізує мудрість і розум.

Олександра – жіноча форма чоловічого імені "Олександр" також грецького походження. Воно складається з двох частин: перша означає "захищати" або "відстоювати", а інша – чоловік. Тобто, значення імені пояснюється як "захищати людство". Найвідоміший зв'язок імені "Олександра" – з великим воєначальником Александром Македонським. Його ім'я стало символом мужності, величі та завойовницького духу.