Упродовж історії України існувало безліч чудових жіночих імен. Деякі з яких можуть бути менш відомими сьогодні. 24 Канал нагадає вам забуті українські жіночі імена, які можуть вас зацікавити.

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Забуті українські жіночі імена