На протяжении истории Украины существовало множество замечательных женских имен. Некоторые из них могут быть менее известны сегодня. 24 Канал напомнит вам забытые украинские женские имена, которые могут вас заинтересовать.
Смотрите также День вышиванки 2023: дата и история этого праздника в Украине
Забытые украинские женские имена
- Варвара – имя древнегреческого происхождения. Оно означает "дикарь" или "варварка". Варвара была популярным именем в средневековой Украине. Имя распространилось в Киевской Руси из Византии. Ведь в 1108 году византийская царевна Варвара Комнина привезла в Киев мощи своей святой тезки. Говорят, что она оберегает людей от несчастных случаев и жестокой смерти.
Марися – популярное в древности украинское женское имя польского происхождения. Марыся используется как приветливое и нежное сокращение имени Мария. Это одно из самых распространенных имён в христианской традиции. Оно связано со Святой Девой Марией, матерью Иисуса Христа и используется во многих культурах.
Имя "Одарка" имеет глубокие корни в украинской культуре. Оно происходит от славянского слова "одарить", что значит "благословить", "подарить". Имя Одарка имеет положительное значение, указывающее на щедрость, благодать или естественную одаренность человека. Имя Одарка могут использоваться как сокращенный вариант имени "Дария" или "Дарина".
Имя "Параскевия" очень часто использовать в древности. Оно пришло к нам из древнегреческого языка и происходит от имени "Параскева", что означает "Праздник праздника". В Украине его трактуют как "приготовление и ожидание". В христианстве пятница является днем памяти Крестопоклонной Параскевы, считающейся святой.
Лукерія - ім'я грецького походження, яке означає "солодка". Це народна форма імені "Глікерія", що згадується як у православному, так і в католицькому вченні. Його активно використовували селяни у побуті. Християнство вважає Лукерію святою, адже вона була мученицею, яка віддала своє життя за християнську віру.
Євстахія – ще одне українське жіноче ім'я із давньогрецьким походженням. Воно означає "хорошу стійкість". Ім'я може мати різні варіації, такі як Євстина, Євстатія чи Євстафія. Його можуть використовуватиме підкреслення сильного характеру людини.