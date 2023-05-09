Очень долго украинцы выбирали имена своим детям из других языков. Но сейчас мода возвращается к всего украинского. И это отразилось на выборе имен. 24 Канал напомнит древние украинские имена, которые забыли.

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Древние украинские имена