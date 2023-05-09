Очень долго украинцы выбирали имена своим детям из других языков. Но сейчас мода возвращается к всего украинского. И это отразилось на выборе имен. 24 Канал напомнит древние украинские имена, которые забыли.
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Древние украинские имена
- Чаруня – имя славянского происхождения и связано со словом "волшебный". Его можно толковать как "обладающий волшебством" или "то, кто волшебный". Имя Чаруня не имеет длинных исторических корней, но популярно среди родителей, которые ищут необычное и экзотическое имя для своего ребенка.
- Имя "Маруня" является женской формой от имени Маруна, которое имеет иранское происхождение. В переводе с персидского языка "марун" означает "коричневый". Имя Марун и его женская форма Маруня были популярны в Украине в первой половине 20 века, но сейчас используются довольно редко.
- Стефания – женское имя, образованное от мужского Стефана, что означает в переводе с древнегреческого «венец», «диадема». Стефания с древнегреческого языка можно перевести как «венценосный». В Украине имя Стефания начало приобретать популярность в XIX веке и остается достаточно распространенным и до наших дней.
- Мокрина имеет славянское происхождение и происходит от слова "мокрый". В украинском языке – это имя древнее и редкое, но иногда встречается в современном употреблении. В большинстве случаев оно имеет женское окончание, но существуют его мужские варианты: Мокрин и Мокринко.
- Радослава также происходит от славян и состоит из двух слов – "советов" и "слава". "Совет" означает "радость, счастье, удовольствие", а "слава" – "ведомость, слава, признание". То есть, имя Радослава можно перевести как "несущие радость и славу". В древние времена это имя часто употребляли воины, которые заслуживали уважения за свои достижения в битвах и походах.
- Мелашка является редким именем, но точное происхождение его не известно. Поговаривают, что имя Мелания имеет греческое происхождение, что в дословном переводе означает "темная", "черная". Оно широко распространено по всему миру.
- Ориана – дословно орийка, орианская женщина. Орианой или Оратанией называли страну пахарей в украинской мифологии. Происходит от имени отца Ора. В некоторых контекстах употребляется как древнее или поэтическое название Украины. В римской мифологии Ориана была богиней утренней звезды.
- Маина, если переводить с латинского, означает "рожденная в мае". Существуют различные версии происхождения этого имени. Одна из них объясняет, что Маина была греческой богиней материнства и плодородия Майи, игравшей важную роль в античной мифологии.