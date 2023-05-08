8 мая – это День примирения, когда отмечают окончание Второй мировой войны в Европе и подписание акта о безусловной капитуляции Германии 8 мая 1945 года. Этот день является важнейшим символом конца войны в Европе и победы над нацизмом. А что праздник означает для Украины – подскажет 24 Канал.

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День примирения в Украине

Во многих странах День победы отмечают 8 мая. В Советском Союзе память о погибших чествовали 9 мая из-за разницы во времени.

Очень долго Украина отмечала День победы 9 мая. Впрочем, в 2015 году Верховная Рада Украины установила День памяти и примирения, а также День победы над нацизмом 8 мая Красный мак является символом этого события, означающего кровь от шара.

Украина перенесла дату празднования 8 мая, чтобы отмечать победу во Второй мировой войне со всей Европой. А еще для того, чтобы подчеркнуть, что война началась из-за соглашения между 2 тоталитарными государствами: Германией и СССР.

Во время Второй мировой войны как немецкие военные, так и советские, совершали настоящий террор на украинских землях. Это многочисленные преступления против человечности, военные преступления и преступления геноцида Поэтому Украина – та страна, которая понесла наибольшие потери в 1939-1945 годах.

В 2023 году Украина второй раз чествует День памяти и примирения в условиях полномасштабного вторжения в РФ. Во время этой войны Россия совершает немало ужасающих преступлений как против украинских военных, так и против гражданского населения.