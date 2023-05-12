До вибору імені дитині батькам треба поставитись особливо ретельно. Від цього багато-чого залежить в житті людини. Тому це питання треба вивчити. 24 Канал зібрав цікаві українські імена для дівчаток, які вам точно сподобаються.

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Українські імена для дівчаток

Трояна – це давнє українське ім'я, яке має історичне походження. Воно означає "троїти", "примножувати". Є версія, що ім'я походить від назви міста Троя, яке має глибокі міфологічні корені. Троя була легендарним містом, яке стало основою для грецького епосу "Іліада" Гомера.

Дзвінка – це жіноче ім'я з глибоким корінням в українській мові та культурі. Ім'я "Дзвінка" походить від слова "дзвінкий", яке вживають для опису звучання дзвону або дзвінка.

Квітослава – це українське жіноче ім'я, яке складається з двох складових частин: "квіто", що означає "квітка" або "квітуча", і "слава", що означає "слава". Таким чином, Квітослава тлумачиться як "квітуча слава" або "та, хто має прославлення через красу або елегантність".

Ім'я "Леля" – слов’янське та походить від імені давньослов’янської богині Лелі. Юна богиня символізувала ніжність та чистоту молодої дівчини. У деяких джерелах Леля була дочкою богині любові й краси Лади.

Болеслава – українське жіноче ім'я, яке також має слов'янське походження. Воно складається з двох складових частин: "боле", що означає "біль" і "слава", що означає "слава" або "відомість". Тобто, ім'я "Болеслава" можна пояснювати як "бажана слава" або "та, хто має бажану славу".