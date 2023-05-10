У День матері хочеться відвідати якесь цікаве місце разом зі своєю найближчою людиною. Куди піти – стає справжнім завданням. 24 Канал зібрав найкращі місця, які вам точно сподобаються.
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Куди піти на День матері
- Ботанічний сад Львівського університету імені Івана Франка – чудове місце для святкування Дня матері. Там затишно, спокійно та тихо. Лише чути спів пташок. У ньому можна побачити багато цікавих рослин, серед яких екзотичні та рідкісні види. А якщо потрапити в період цвітіння дерев, то це точно враження на все життя.
Ботанічний сад ЛНУ / Фото ЛНУ
- У цей день можна відвідати два концерти. Перший – Зеновія Гучка на у Центрі Довженка. Він співатиме у супроводі балету "Життя". Запрошеним гостем концерту буде скрипаль Олег Кульчицький. А другий концерт – сучасного виконавця Laud у Malevich Concert Arena. Обидва концерти розпочнуться о 19:00.
- Львівський океанаріум – прекрасне місце, яке можна відвідати у День матері. Там можна познайомитись із красою підводного світу: безліч риб, медуз та інших мешканців водного царства точно не залишать байдужими.
Океанаріум / Фото Lviv.travel
- Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні – важливе місце, яке повинен відвідати кожен. Адже воно нагадує нам, яку страшну ціну платить український народ за свободу. Він поєднує в собі такі складові: Площу пам’яті з меморіальною стелою та пішохідний Міст-музей на пам’ять про події Революції гідності. Стела нагадує барикаду, на ній можна побачити портрети героїв Небесної Сотні. Варто хоча б раз прийти сюди та запалити свічку в пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу незалежність.
Меморіал Героїв Небесної Сотні / Фото ЛМР
- До Дня матері, 12 травня у Львівській філармонії відбудеться концерт "Дударик". Звучатимуть прем’єри й шлягери, співатимуть солісти й ансамблі. Зокрема, будуть виступати камерний хор імені Леонтовича, ансамбль солістів капели Дударик та вокальний ансамбль викладачів хорової школи. А також – хор хорової школи "Дударик" та ансамбль "Сестрички".
Львівська філармонія / Фото Вікіпедія
- 14 травня у палаці Хоткевича відбудеться майстер-клас з екодекору. Під час нього робитимуть композицію з обраними рослинами, саджатимуть їх у гіпсовий горщик й наноситимуть з допомогою трафарету напис. На ньому присутні будуть залишати свої відбитки пальців у формі сердечка на згадку про цей день. Майстер-клас розпочнеться о 15:00.
Палац імені Гната Хоткевича / Фото Вікіпедія
- Також на День матері можна піти на виступ етногурту "Жива". Звучатимуть колискові, пісні весільного обряду, псальми, веснянки. Початок о 18:00.