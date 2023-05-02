Це свято присвячується усім жінкам, які мають дітей. Світлу подію відзначають у понад 50 країнах світу. А от коли відзначатимуть День матері в Україні у 2023 році – підкаже 24 Канал.
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Коли в Україні святкуватимуть День матері 2023
День матері – особливе свято вшанування мами. В Україні до нього ставляться з особливим трепетом. Відзначають цей день традиційно в другу неділю травня. У 2023 році ця світла подія припадає на 14 травня.
Мама з донькою / Фото Starkon.city
Свято набуло чинності указом президента України від 10 травня 1999 року. В окремих країнах День матері святкують кожного року 13 травня.
Як святкують День матері в Україні
День матері є одним з найбільших родинних свят в Україні, і його відзначають різноманітними способами. Ось декілька традиційних способів святкування Дня матері в Україні.
- Подарунки. Діти роблять своїм мамам приємні сюрпризи, переважно – це квіти, солодощі або вироби своїми руками.
- Сімейні обіди. Чимало родин святкують День матері, збираючись за столом вдома або у ресторані на сімейному обіді.
- Приїзд до мами. Багато людей їдуть у цей день до своїх мам, які живуть в інших містах або селах, або відправляються на могили своїх матерів, якщо вони померли.
- Спортивні заходи. У деяких містах України проводять спортивні змагання для мам та їх дітей.
- Культурні заходи. Музеї, театри та інші культурні заклади пропонують спеціальні програми до Дня матері.
- Релігійні заходи. У церквах відбуваються особливі служби та молитви до матері Божої та за матерів.