Це свято присвячується усім жінкам, які мають дітей. Світлу подію відзначають у понад 50 країнах світу. А от коли відзначатимуть День матері в Україні у 2023 році – підкаже 24 Канал.

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Коли в Україні святкуватимуть День матері 2023

День матері – особливе свято вшанування мами. В Україні до нього ставляться з особливим трепетом. Відзначають цей день традиційно в другу неділю травня. У 2023 році ця світла подія припадає на 14 травня.


Мама з донькою / Фото Starkon.city

Свято набуло чинності указом президента України від 10 травня 1999 року. В окремих країнах День матері святкують кожного року 13 травня.

Як святкують День матері в Україні

День матері є одним з найбільших родинних свят в Україні, і його відзначають різноманітними способами. Ось декілька традиційних способів святкування Дня матері в Україні.

  • Подарунки. Діти роблять своїм мамам приємні сюрпризи, переважно – це квіти, солодощі або вироби своїми руками.
  • Сімейні обіди. Чимало родин святкують День матері, збираючись за столом вдома або у ресторані на сімейному обіді.
  • Приїзд до мами. Багато людей їдуть у цей день до своїх мам, які живуть в інших містах або селах, або відправляються на могили своїх матерів, якщо вони померли.
  • Спортивні заходи. У деяких містах України проводять спортивні змагання для мам та їх дітей.
  • Культурні заходи. Музеї, театри та інші культурні заклади пропонують спеціальні програми до Дня матері.
  • Релігійні заходи. У церквах відбуваються особливі служби та молитви до матері Божої та за матерів.