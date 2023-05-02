Це свято присвячується усім жінкам, які мають дітей. Світлу подію відзначають у понад 50 країнах світу. А от коли відзначатимуть День матері в Україні у 2023 році – підкаже 24 Канал.

Дивіться також Походить не з СРСР: історія Міжнародного дня праці та картинки-привітання з 1 травня

Коли в Україні святкуватимуть День матері 2023

День матері – особливе свято вшанування мами. В Україні до нього ставляться з особливим трепетом. Відзначають цей день традиційно в другу неділю травня. У 2023 році ця світла подія припадає на 14 травня.



Мама з донькою / Фото Starkon.city

Свято набуло чинності указом президента України від 10 травня 1999 року. В окремих країнах День матері святкують кожного року 13 травня.

Як святкують День матері в Україні

День матері є одним з найбільших родинних свят в Україні, і його відзначають різноманітними способами. Ось декілька традиційних способів святкування Дня матері в Україні.