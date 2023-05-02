Этот праздник посвящается всем женщинам, имеющим детей. Светлое событие отмечают более чем в 50 странах мира. А когда отмечают День матери в Украине в 2023 году – подскажет 24 Канал.

Смотрите также Происходит не из СССР: история Международного дня труда и картинки-поздравления с 1 мая

Когда в Украине будут праздновать День матери 2023

День матери – особый праздник в честь матери. В Украине к нему относятся с особым трепетом. Отмечают этот день традиционно во второе воскресенье мая. В 2023 году это светлое событие приходится на 14 мая.


Мама з дочкою / Фото Starkon.city

Свято набуло чинності указом президента України від 10 травня 1999 року. В окремих країнах День матері відзначають щороку 13 травня.

Як святкують День матері в Україні

День матері є одним із найбільших сімейних свят в Україні, і його відзначають у різний спосіб. Ось кілька традиційних способів відзначення Дня матері в Україні.

  • Подарунки . Діти роблять своїм мамам приємні сюрпризи, в основному – це квіти, солодощі чи вироби своїми руками.
  • Сімейні обіди. Багато сімей святкують День матері, збираючись за столом будинку або в ресторані на сімейному обіді.
  • Приїзд до мами . Багато людей їдуть цього дня до своїх мам, які мешкають в інших містах чи селах, або вирушають на могили своїх матерів, якщо вони померли.
  • Спортивні заходи . У деяких містах України відбуваються спортивні змагання для мам та їхніх дітей.
  • Культурні заходи . Музеї, театри та інші культурні заклади пропонують спеціальні програми до Дня матері.
  • Релігійні заходи У церквах звершуються особливі служби і молитви до Божої матері і за матір.