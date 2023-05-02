День народження – це одна з найбільш очікуваних подій у році. Це свято люблять як малі, так і дорослі, бо саме в цей день можна почути щирі та теплі побажання від рідних і знайомих. 24 Канал зібрав найкрасивіші привітання з днем народження у віршах, прозі та у картинках.

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Привітання з днем народження у віршах

Життєвий шлях – тернисте поле

Сьогодні легко, завтра – ні.

Та не здавались ви ніколи –

І залишались «на коні»!

Нехай же усмішка Фортуни

Вас супроводжує усюди,

А на життєвих перехрестях

Стрічають тільки добрі люди!

З днем народження!



Привітання з днем народження / Фото Твій світ

З днем народження, зі святом!

Бажаю радості багато,

Хай друзі в тебе будуть вірні,

А заробітки – лиш стабільні!

Щоб здоров’я було класним,

Небо над тобою ясним,

Побажання всі – здійсненні,

Мрії всі – благословенні!



Привітання з днем народження / Фото Газета по-львівськи

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів – щирих привітань,

Від неба – здійснення бажань!

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!



Привітання з днем народження / Фото Pinterest

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров’ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає у твій дім!



Привітання з днем народження / Фото Pinterest

У твій день народження бажаю

Щастя, радості, тепла.

Молодості, попри роки

Посмішок, попри хибні кроки.

Бути бажаною, доброю, простою,

Також привітною і дорогою.

Хай щастя всюди тебе зустрічає,

Хай життя оминає печалі.

Хай радість – супутником стане твоїм.

Хай все, що бажаєш, прийде разом з ним.



Привітання з днем народження / Фото Чернігів Сьогодні

З днем народження вітаю,

Миру й радості бажаю.

Бажаю теплих ясних днів

І романтичних вечорів.

Удача хай не покидає,

Хай серце радість зігріває.

Любов у домі процвітає,

А лихо геть хай відлітає.

Бажаю успіху й достатку,

Всіх благ, кохання та добра.

Хай добрим буде кожен крок

До здійснення своїх думок.



Привітання з днем народження / Фото V24

Бажаю вам квітів та мирного неба,

Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.

Хай доля вам щастя багато дає,

Зозуля сто років життя накує.

Хай справдяться мрії, здійсняться дива,

Хай кругом від сміху іде голова,

Достатку – у будні, у свята – подарунків,

Гарних подій, доброти, поцілунків!

Привітання з днем народження у прозі

У радісний і світлий день твого народження хочу побажати щасливого сьогодні й радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами й плідною працею. Щастя і радощів у домівку, здоров'я й добробуту родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!



Привітання з днем народження / Фото Новини України

Нехай твоє життя буде схожим на казку, сповнену чудес і магії. Хай воно наповнюється щасливими подіями й митями, нехай не буде в ньому перешкод і бід, а панує лише мир і добробут. Нехай твої очі повсякчас палають яскравими іскорками щастя й любові, а над головою завжди світить яскраве сонечко!



Привітання з днем народження / Фото Radioera

Наше життя як велика ріка. Бажаю твоєму човну легко проходити пороги труднощів, не втратити керування у водоверті кохання й обов’язково допливти до водоспаду щастя. Сьогодні твої очі світяться, на губах прекрасна усмішка, а повітря наповнене любов’ю близьких. Хай так буде завжди, а не лише в день народження.



Привітання з днем народження / Фото КФЕС

Нехай сьогодні все буде так, як ти мрієш – за вікном буде прекрасна погода, а у тебе – чудовий настрій! Нехай все те, що сьогодні побажають тобі твої гості обов'язково збудеться, і твоє життя наповниться світлом, щастям і добротою! Нехай не змовкають привітання, тости, а на твою честь звучать найкращі слова! Нехай в житті буде багато усмішок, сонячного світла, тепла і радості, а в будинку завжди живе щастя!



Привітання з днем народження / Фото Газета по-львівськи

З днем народження! З днем, коли обов'язково потрібно задмухати свічку на іменинному пирозі й загадати бажання! Якщо потрібно – значить потрібно! Але признайся чесно – чи багато задуманих тобою бажань збулося? Не так, щоб... А чому? Та тому, що якщо всі бажання відразу будуть виконуватися, то скоро прагнути буде вже ні до чого... Так нехай кожне твоє не виконане бажання перетвориться в привабливу мрію, яка буде вести тебе за собою і давати стимул для звершень, крила для польоту, шанс випробувати щось нове і незвідане! І нехай твої бажання і мрії здійсняться лише тоді, коли прийде їхній час! Так що загадуй бажання і прикладай сили для його реалізації. А коли воно здійсниться – обов'язково загадуй нове!



Привітання з днем народження / Фото Колежанка

Серед усіх свят створених богом і людьми, найважливішим у всі віки залишається день народження. День, коли людина з'являється на світ божий, щоб сповістити світ про своє народження. Сьогодні твій головний день! І ми поспішаємо порадіти разом з тобою твоєму народженню. Порадіти та побажати добра, яскравого сонячного тепла. Побажати любові та ніжності близьких тобі людей. Найнеймовірнішого щастя та довголіття. Нехай здійсниться твоя найзаповітніша мрія, і ти здобудеш усе те, про що мріялося протягом довгих днів і ночей. З Днем народження!



Привітання з днем народження / Фото Колежанка

З днем народження! Бажаю попереду – щасливих років, здоров'я, радощів, перемог! Бажаю, щоб всі мрії й бажання збувалися! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається з добра, радості й найпрекрасніших подій! Нехай кожен новий день дарує тобі відмінний настрій і надихає на успіхи у всіх справах!