Для православних християн насамперед важливий церковний календар. Адже він містить найважливіші свята та іменини в році. Тож як виглядає православний календар на травень 2023 року – підкаже 24 Канал.
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Головні свята
6 травня – День пам'яті великомученика Георгія Побідоносця та День пам'яті Іверської ікони Божої Матері.
9 травня – День пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського, поминання померлих воїнів.
20 травня – День пам'яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.
21 травня – День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
22 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця.
Перенесення мощів Святого Миколая / Фото УПЦ КП
24 травня – День пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія.
25 травня – Вознесіння Господнє, День пам'яті святих Епіфанія, єпископа Кіпру і Германа, патріарха Єрусалимського.
Інші свята
1 травня – День пам'яті преподобного Іоанна Солунського.
2 травня – День пам'яті преподобного Іоанна Печерника.
3 травня – День пам'яті преподобного Теодора Трихіни.
4 травня – День пам'яті священномученика Януарія.
5 травня – День пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія.
7 травня – День пам'яті мученика Сави Стратилата.
8 травня – День пам'яті апостола Євангеліста Марка.
Святий Марк / Фото Православна Волинь
10 травня – Преполовіння П'ятдесятниці, день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.
11 травня – День пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших.
12 травня – День пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця.
13 травня – День пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.
14 травня – Священномученика Макарія, митрополита Київського.
Святий Макарій / Фото Велич Львова
15 травня – День пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
16 травня – День пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського.
17 травня – День пам'яті мучениці Пелагії.
18 травня – День пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського.
19 травня – День пам'яті праведного Іова багатостраждального.
23 травня – День пам'яті апостола Симона Зілота.
26 травня – День пам'яті мучениці Глікерії.
Свята Гликерія / Фото 0372
27 травня – День пам'яті мученика Ісидора.
28 травня – День пам'яті преподобного Пахомія Великого.
29 травня – День пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого.
30 травня – День пам'яті апостола Андроніка та інших з ним.
31 травня – День пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.