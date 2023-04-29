Для православных христиан прежде всего важен церковный календарь. Ведь он содержит самые важные праздники и именины в году. Как выглядит православный календарь на май 2023 года – подскажет 24 Канал.
Смотрите также Какой сегодня, 26 апреля, праздник – что нельзя делать сегодня и все о дне
Главные праздники
6 мая – День памяти великомученика Георгия Победоносца и День памяти Иверской иконы Божией Матери.
9 мая – День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского, поминовения умерших воинов.
20 мая – День памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.
21 мая – День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая – перенос мощей Николая Чудотворца.
Перенос мощей Святого Николая / Фото УПЦ КП
24 мая – День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.
25 мая – Вознесение Господне, День памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.
Другие праздники
1 мая – День памяти преподобного Иоанна Солунского.
2 мая – День памяти преподобного Иоанна Печерника.
3 мая – День памяти преподобного Теодора Трихины.
4 мая – День памяти священномученика Януария.
5 мая – День памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.
7 мая – День памяти мученика Саввы Стратилата.
8 мая – День памяти апостола Евангелиста Марка.
Святой Марк / Фото Православная Волынь
10 мая – Преполование Пятидесятницы, день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.
11 мая – День памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.
12 мая – День памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца.
13 мая – День памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
14 мая – священномученика Макария, митрополита Киевского.
Святой Макарий / Фото Величие Львова
15 мая – День памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
16 мая – День памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.
17 мая – День памяти мученицы Пелагии.
18 мая – День памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского.
19 мая – День памяти праведного Иова многострадального.
23 мая – День памяти апостола Симона Зилота.
26 мая – День памяти мученицы Гликерии.
Святая Гликерия / Фото 0372
27 мая – День памяти мученика Исидора.
28 мая – День памяти преподобного Пахомия Великого.
29 мая – День памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.
30 мая – День памяти апостола Андроника и других с ним.
31 мая – День памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.