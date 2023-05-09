9 травня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Василя, інформує 24 Канал. Він був єпископом міста Амасія, займався тим, що захищав християн та навертав язичників.
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У той час правителем був імператор Ліциній. Він начебто закохався у служницю своєї дружини Глафіру та навіть хотів одружитися. Та Глафіра про все розповіла господині. Щоб захистити дівчину, дружина імператора відіслала її до єпископа Василя в Амасію. Він прихистив служницю.
Коли в Амасії почали будувати новий храм, Глафіра вирішила попросити допомоги в цариці. Але лист потрапив до імператора. Він наказав доставити до нього і Василя, і Глафіру. Ліциній погубив дівчину та наказав Василю зректись віри. Священномученик не зробив цього, тому теж загинув.
Що не можна робити сьогодні
- День вважається невдалим для любовних союзів: шлюбу, заручин, сватання – життя буде невдалим.
- Не можна стригти волосся – можна посваритися з рідними.
- Прибирання краще перенести на інший день – сьогодні це до сварок з ріднею.
- 9 травня не можна бути наодинці.
Прикмети на 9 травня
- Сьогодні все ще лежить сніг – літо буде спекотним.
- На Глафіри морозний день – морози будуть ще тиждень.
- Не видно верхньої частини хмар – до проливного дощу.
- Чутно кування зозулі – скоро потеплішає.
День в Україні та світі
День Європи. 8 травня президент Володимир Зеленський запровадив нове свято, яке відзначатимуть щороку з Європейським союзом. Раніше його святкували у третю суботу травня: проводили заходи, концерти, будували "Європейське містечко". Святкування Дня Європи – символ єдності, що наближає до миру в Україні.
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Подію заснували у 2016 році на заміну радянському Дню перемоги. Цей день теж є днем пам'яті, а його символом – квітка маку. Цього року президент Зеленський виступив з пропозицію перенести подію на 8 травня, щоб остаточно позбутись радянських наративів.