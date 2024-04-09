LifeStyle 24 пропонує ознайомитися з добіркою імен, які можна почути досить часто. Цілком ймовірно, що одне з них чудово підійде для вашого сина.

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Популярні імена для хлопчиків в Україні

Дмитро

Ім'я Дмитро має давньогрецьке походження та тлумачиться як "присвячений богині Деметрі". Також йому дають значення "хлібороб". Кожного року популярність цього імені в Україні лише збільшується.

Відомі власники: український поет Дмитро Павличко, український танцюрист, хореограф та захисник Дмитро Дікусар, український співак Дмитро Монатик.

Андрій

Ім'я Андрій також з'явилося у Стародавній Греції та має дві версії свого походження. За однією, утворилося від слова "андрос", яке перекладається як "чоловік". За іншою – від слова "андрейос", яке трактується як "мужній".

Відомі власники: українські футболісти Андрій Шевченко, Андрій Пятов та Андрій Ярмоленко, український актор та співак Андрій Данилко, український співак Андрій Кузьменко.

Добірка популярних імен для хлопчиків / Фото Canva

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Максим

Ім'я Максим займає перші сходинки серед найпопулярніших. Воно не втрачає своєї актуальності вже багато років. Виникло від римського родового імені Maximus, яке трактується як "найвеличніший".

Відомі власники: український поет Максим Рильський, український письменник Максим Кідрук, керівник Коліївщини Максим Залізняк.

Артем

Ім'я Артем має давньогрецьке коріння. Зокрема, походить від імені Артеміос, яке означає "неушкоджений", "має бездоганне здоров'я".

Відомі власники: український співак Артем Пивоваров, український футболіст Артем Довбик, український письменник Артем Чех.

Поширені жіночі імена в Україні

Серед великої кількості жіночих імен також є ті, які батьки обирають найчастіше. Їх можна почути, мабуть, у кожному регіоні. У список потрапили: