LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с подборкой имен, которые можно услышать довольно часто. Вполне вероятно, что одно из них прекрасно подойдет для вашего сына.

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Популярные имена для мальчиков в Украине

Дмитрий

Имя Дмитрий имеет древнегреческое происхождение и толкуется как "посвященный богине Деметре". Также ему дают значение "земледелец". Каждый год популярность этого имени в Украине только увеличивается.

Известные владельцы: украинский поэт Дмитрий Павлычко, украинский танцор, хореограф и защитник Дмитрий Дикусар, украинский певец Дмитрий Монатик.

Андрей

Имя Андрей также появилось в Древней Греции и имеет две версии своего происхождения. По одной, образовалось от слова "андрос", которое переводится как "мужчина". По другой – от слова "андрейос", которое трактуется как "мужественный".

Известные владельцы: украинские футболисты Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко, украинский актер и певец Андрей Данилко, украинский певец Андрей Кузьменко.

Подборка популярных имен для мальчиков / Фото Canva

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Максим

Имя Максим занимает первые места среди самых популярных. Оно не теряет своей актуальности уже много лет. Возникло от римского родового имени Maximus, которое трактуется как "величайший".

Известные владельцы: украинский поэт Максим Рыльский, украинский писатель Максим Кидрук, руководитель Колиивщины Максим Зализняк.

Артем

Имя Артем имеет древнегреческие корни. В частности, происходит от имени Артемиос, которое означает "невредимый", "имеет безупречное здоровье".

Известные владельцы: украинский певец Артем Пивоваров, украинский футболист Артем Довбик, украинский писатель Артем Чех.

Распространенные женские имена в Украине

Среди большого количества женских имен также есть те, которые родители выбирают чаще всего. Их можно услышать, пожалуй, в каждом регионе. В список попали: