Є речі, яких вона не любить: як правильно доглядати за садовою азалією

Азалія – це один із найяскравіших кущів, що цвіте. Її можна вирощувати як в закритому приміщенні, так і у відкритому ґрунті. Лише потрібно знати, як правильно доглядати за садовою азалією.

Садова азалія – це рослина, яка славиться своїми яскравими й красивими квітами білого, рожевого, червоного, фіолетового та інших кольорів. 24 Канал розповість, як доглядати за садовою азалією в домашніх умовах.

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Догляд за садовою азалією

Садові азалії потребують деякого особливого догляду для того, щоб вони розквітали й зберігали свою красу. Ось кілька важливих кроків щодо догляду.

Необхідно обрати правильне місце для садової азалії. Вони краще ростуть в півтіні або в затіненому місці, де є часткове сонце вранці або ввечері. Варто уникати прямого сонячного проміння, бо воно пошкоджує листя.

для садової азалії. Вони краще ростуть в півтіні або в затіненому місці, де є часткове сонце вранці або ввечері. Варто уникати прямого сонячного проміння, бо воно пошкоджує листя. Садові азалії вимагають кислого та добре дренованого ґрунту. Можна зробити спеціальну суміш, додавши перліт або хмиз до землі.



Азаліям потрібна хороша земля / Фото Сад і город