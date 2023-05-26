Гортензії стануть окрасою будь-якої ділянки завдяки своїм красивим квітами різних кольорів: від білого та рожевого до фіолетового та синього. 24 Канал розкаже, як змінити колір гортензії.

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Як змінити колір гортензій

Одна з унікальних особливостей гортензій полягає у їхній здатності змінювати колір квітів залежно від рівня кислотності землі. У кислому середовищі квітки можуть мати синій або фіолетовий колір, в нейтральному – рожевий, а в лужному – білий. Це робить гортензії цікавими для створення різноманітних кольорових комбінацій.

Для зміни кольору гортензій треба використовувати такі методи.

Перший – збільшення кислотності ґрунту. Якщо ви хочете отримати сині або фіолетові квіти, треба зробити землю більш кислою. Для цього можна додати алюмінієві солі або народні засоби, зокрема оцет. Потрібно взяти 100 мілілітрів рідини та розвести її у 10 літрах води. Поливати гортензію варто двічі на місяць.



Сині гортензії / Фото Сад-город

Інший метод, щоб отримати фіолетові чи сині квіти – використати лимонну кислоту. ЇЇ треба розвести у пропорції 1 столової ложки на 10 літрів води. Поливайте квітку кілька разів за сезон так, щоб не потрапляти на листя.

Другий метод полягає у збільшенні лужності землі, якщо ви хочете отримати рожеві квіти. Для цього можна додати вапняк або доломітове борошно до ґрунту. Ці речовини збільшать рівень лужності й це сприятиме формуванню рожевих квітів.



Рожеві гортензії / Фото Аграрії разом

Важливо пам'ятати, що зміна кольору гортензій може зайняти деякий час. Результати залежать від сорту гортензій, їхнього початкового кольору та особливостей землі.