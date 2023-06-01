Садовая азалия – это растение, которое славится своими яркими и красивыми цветами белого, розового, красного, фиолетового и других цветов. 24 Канал расскажет, как ухаживать за садовой азалией в домашних условиях
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Уход за садовой азалией
Садовые азалии нуждаются в некотором особом уходе для того, чтобы они расцветали и сохраняли свою красоту. Вот несколько важных шагов по уходу.
- Необходимо выбрать правильное место для садовой азалии. Они лучше растут в полутени или в затененном месте, где есть частичное солнце утром или вечером. Следует избегать прямых солнечных лучей, потому что они повреждают листья.
- Садовые азалии требуют кислого и хорошо дренированного грунта. Можно сделать специальную смесь, добавив перлит или хворост к земле.
Азалиям нужна хорошая земля / Фото Сад и огород
- Садовые азалии нуждаются регулярного полива. Обеспечьте растениям постоянную влажность, но будьте осторожны, чтобы корни не начали гнить. Поливайте азалии мягкой водой, не содержащей хлора.
- Если азалия становится слишком густой или требует формирования, вы можете сделать легкую обрезку после цветения. Удалите дряблые цветы и сохраняйте равномерную форму куста.
- Садовые азалии нуждаются постоянного питания. Используйте специальные удобрения для азалий или калийные и фосфорные удобрения. Можно прибавлять и органические.