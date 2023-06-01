Садова азалія – це рослина, яка славиться своїми яскравими й красивими квітами білого, рожевого, червоного, фіолетового та інших кольорів. 24 Канал розповість, як доглядати за садовою азалією в домашніх умовах.

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Догляд за садовою азалією

Садові азалії потребують деякого особливого догляду для того, щоб вони розквітали й зберігали свою красу. Ось кілька важливих кроків щодо догляду.

  • Необхідно обрати правильне місце для садової азалії. Вони краще ростуть в півтіні або в затіненому місці, де є часткове сонце вранці або ввечері. Варто уникати прямого сонячного проміння, бо воно пошкоджує листя.
  • Садові азалії вимагають кислого та добре дренованого ґрунту. Можна зробити спеціальну суміш, додавши перліт або хмиз до землі.


Азаліям потрібна хороша земля / Фото Сад і город

  • Садові азалії потребують регулярного поливу. Забезпечте рослинам постійну вологість, але будь обережні, щоб корені не почали гнити. Поливайте азалії м'якою водою, яка не містить хлору.
  • Якщо азалія стає надто густою або потребує формування, ви можете зробити легку обрізку після цвітіння. Видаліть в'ялі квітки та зберігайте рівномірну форму куща.
  • Садові азалії потребують постійного живлення. Використовуйте спеціальні добрива для азалій або калійні й фосфорні добрива. Можна додавати й органічні.